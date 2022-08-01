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الإثنين، 01-08-2022 07:54 ص

أسعار الخضار محلياً الاثنين

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3221.958 طن، توزعت على 1890.396 طن خضار،1144.295 طن فواكه، و 187.267 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1938.803 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 8 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:

 


 


 




 

 


 

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