السبت 01-10-2022
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السبت، 01-10-2022 07:19 ص

أسعار الخضار في المملكة اليوم السبت

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4079.291 طن، توزعت على 2182.615 طن خضار،1662.672 طن فواكه، و 234.003 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2181.195 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 58 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش، الليمون من 70 إلى 100.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

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