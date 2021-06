أسماء مراكز التطعيم لمن تجاوزا الـ 50 عاماً.. دون موعد مسبق

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أسماء المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا .



وقالت الوزارة، إنه من الممكن للأشخاص فوق سن الـ50 عاما التوجه إلى المراكز وتلقي المطعوم دون أخذ موعد مسبق.



وأضافت، أن تلك المراكز هي الوحيدة التي من ممكن أن يعطى من خلالها الجرعة الأولى من اللقاح.



وتاليا المراكز المتاحة:

المركز المحافظة

المركز الثقافي اربد اربد

لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك) اربد

مدينة الحسن الرياضية اربد

مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through اربد

مركز صحي حبراص الشامل اربد

مركز شباب وشابات دير ابي سعيد اربد

مركز صحي الشونة الشمالية الشامل اربد

مركز صحي الطيبة الشامل اربد

مركز صحي قميم الشامل اربد

مدرسة معدّي الثانوية للبنات البلقاء

مركز صحي البقعة (UNRWA) البلقاء

مركز صحي الشونة الجنوبية البلقاء

مركز صحي عين الباشا الشامل البلقاء

مستشفى السلط القديم البلقاء

كلية رفيدة الاسلمية الزرقاء

مخيم الازرق للاجئين السوريين الزرقاء

مدينة الامير محمد للشباب الزرقاء

مدينة الامير محمد للشباب.. البوابة الغربية..داخل السيارة drive through الزرقاء

مركز صحي الضليل الشامل الزرقاء

مركز صحي مخيم الزرقاء (UNRWA) الزرقاء

مستشفى الامير فيصل الحكومي الزرقاء

مستشفى الامير هاشم بن الحسين العسكري / الزرقاء الزرقاء

الجامعة الاردنية/ساحة موقف الطوابق بعد البوابة الشمالية/تطعيم من داخل السيارة ( Drive-through ) العاصمة

الجامعه الاردنية / بوابة عمادة شؤون الطلبة / قاعة النشاطات الرياضية العاصمة

بيت شباب عمان – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 7 العاصمة

جامعة الاسراء-الصالة الرياضية- البوابة الشمالية العاصمة

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة..بوابة ٣.. الصالة الرياضية. العاصمة

ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا العاصمة

صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة العاصمة

قاعة يا هلا – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1 العاصمة

مدينة الحسين الرياضية..بوابة رقم ٣ من داخل السيارة Drive Through العاصمة

مركز صحي ابو نصير الشامل العاصمة

مركز صحي القويسمة الشامل العاصمة

مركز صحي وادي السير الشامل العاصمة

مركز قرية اورنج الرقمية_من داخل السيارة_دوار الداخليه_Orange Digital Village_Drive Through العاصمة

مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود العاصمة

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة العقبة

مستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري / العقبة العقبة

مركز صحي الربة الكرك

مركز صحي الصافي الكرك

مركز صحي المزار الجنوبي الكرك

مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري الكرك

الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي المفرق

مخيم الزعتري للاجئين السوريين المفرق

مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق المفرق

مركز صحي ارحاب الشامل المفرق

مركز مستشفى البادية الشمالية المفرق

مستشفى الملك طلال العسكري المفرق

مركز صحي الرازي الشامل جرش

مركز صحي جرش الشامل جرش

نادي جرش الرياضي جرش

مركز صحي عجلون الشامل عجلون

مستشفى الاميرة هيا العسكري عجلون

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة مأدبا مأدبا

مركز صحي شمال مأدبا الشامل مأدبا

مركز صحي الحسينية الشامل معان

مركز صحي معان الشامل معان