أسواق الطفيلة : حركة شرائية جيدة وارتفاع بأسعار الألبسة

الوكيل الاخباري - شهدت أسواق قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا نشاطا وصفه تجار" بالجيد" مقارنة بالعام الماضي في ظل الاجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، مشيرين الى تصاعد حركة الشراء بعد تسلم العاملين في القطاعين العام والخاص رواتبهم .



في المقابل، رأى مواطنون أن الحركة الشرائية متواضعة بسبب ما وصفوه بارتفاع اسعار الالبسة والمواد التموينية، وعدم وجود عروض وتخفيضات تحفز المواطنين على الشراء من الأسواق .

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