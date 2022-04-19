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الثلاثاء، 19-04-2022 09:46 م

مطالب بالرقابة على العصائر الرمضانية بالطفيلة

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الوكيل الاخباري - طالب مواطنون من مختلف مناطق الطفيلة جهات الرقابة الصحية بتشديد الرقابة على البسطات والخيام التي تعرض العصائر الرمضانية الموسمية، بشكل عشوائي على جوانب الطرق الرئيسية والفرعية، وبيعها دون تراخيص أو تقيد بالشروط الصحية.

وقال المواطنون احمد السعودي وعلي المرايات وفايز سليمان، إن العصائر الرمضانية كالتمر الهندي والليمون والبرتقال والمانجا وغيرها من الأصناف تعتبر نكهات صناعية تمزج بالماء وتباع على المواطنين دون ضوابط وشروط صحية، وذلك وفق ما اوردته وكالة بترا.

بدوره بين رئيس بلدية الطفيلة الكبرى حازم العدينات، أن ممارسة هذا النوع من انشطة البيع موسمي في شهر رمضان ، ويجري توجيه فرق الرقابة الصحية المشتركة بين مختلف الدوائر الرسمية للكشف على بسطات بيع العصائر المصنعة.

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