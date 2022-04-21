لجنة زكاة الطفيلة تنفذ حملات خيرية وإفطارات رمضانية

الوكيل الاخباري - نفّذت لجنة زكاة وصدقات محافظة الطفيلة حملات خيرية وتطوعية خلال شهر رمضان المبارك، شملت مئات الأسر المعوزة والأيتام في قصبة الطفيلة حيث جرى توزيع الطرود الغذائية والمواد التموينية وإقامة الإفطارات الرمضانية، بالتعاون مع شركات محلية وهيئات خيرية إلى جانب تكية أم علي.



ووزعت لجنة زكاة وصدقات محافظة الطفيلة ضمن حملاتها الخيرية والتطوعية طرود خيرية استهدفت 1200 أسرة خلال الأشهر الماضية، في وقت اعدت فيه خطة لدعم الايتام والطلبة خلال الشهر الكريم بالتعاون مع الشركات والافراد الداعمين وقسم الزكاة.

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