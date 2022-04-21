الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

تربية الأغوار الجنوبية تنظم مسابقة بعنوان تحدي القراءة العربي

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بمنطقة سحاب

لجنة زكاة الطفيلة تنفذ حملات خيرية وإفطارات رمضانية

طائرات الاحتلال تقصف غزة

الكرك : نشاط تطوعي بعنوان لنرفع علمنا في العالي

الاحتلال يعتقل فتاة من الشيخ جراح بالقدس

توضيح حول دوام طلبة المدارس الحكومية أيام السبت

السعودية تحبط تهريب مخدرات وتضبط متورطين بينهم أردنيين

الضمان يعلن عن قرارات جديدة بشأن برنامج تقسيط عبر برنامج الوكيل

حملة لتنظيف ودهان الأطاريف وتقليم الأشجار في الكرك

الخميس، 21-04-2022 01:48 ص

لجنة زكاة الطفيلة تنفذ حملات خيرية وإفطارات رمضانية

4202218213117257476751


الوكيل الاخباري  - نفّذت لجنة زكاة وصدقات محافظة الطفيلة حملات خيرية وتطوعية خلال شهر رمضان المبارك، شملت مئات الأسر المعوزة والأيتام في قصبة الطفيلة حيث جرى توزيع الطرود الغذائية والمواد التموينية وإقامة الإفطارات الرمضانية، بالتعاون مع شركات محلية وهيئات خيرية إلى جانب تكية أم علي.

ووزعت لجنة زكاة وصدقات محافظة الطفيلة ضمن حملاتها الخيرية والتطوعية طرود خيرية استهدفت 1200 أسرة خلال الأشهر الماضية، في وقت اعدت فيه خطة لدعم الايتام والطلبة خلال الشهر الكريم بالتعاون مع الشركات والافراد الداعمين وقسم الزكاة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

تربية الأغوار الجنوبية تنظم مسابقة بعنوان تحدي القراءة العربي

4202220104921823171585

الكرك : نشاط تطوعي بعنوان لنرفع علمنا في العالي

مدرسة

توضيح حول دوام طلبة المدارس الحكومية أيام السبت

w

السعودية تحبط تهريب مخدرات وتضبط متورطين بينهم أردنيين

420222012528832589174

حملة لتنظيف ودهان الأطاريف وتقليم الأشجار في الكرك

150223132939_who_shift_smart_syringes_640x360_chrisblakwho

هل الحقن الجلدية والعضلية والمغذية تُفطر ؟ الإفتاء تجيب

أخبار متعلقة
4202219125642179991530

مطالب بالرقابة على العصائر الرمضانية بالطفيلة

42022181110494769365

بلدية الطفيلة تنفذ حملات رقابية على نتافات الدواجن ومحلات بيع اللحوم

420229165546674717870

ساحات وميادين الطفيلة تتزين بالعلم الأردني

375325_6_1599656374

إجراءات للحد من الأزمة المرورية وسط مدينة الطفيلة

51149356_2020640148013216_8834803562446848_n

إطلاق مبادرات تطوعية في لواء بصيرا خلال شهر رمضان

375325_6_1599656374

أمسيات رمضانية تستقطب ثلاثة آلاف مواطن من الطفيلة