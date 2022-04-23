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السبت، 23-04-2022 06:00 م

مركز زها الثقافي ينظم حفل افطار للأيتام في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - نظم مركز زها الثقافي في محافظة الطفيلة، بالتعاون مع فريق فزعتنا التطوعي، حفل افطار لزهاء 50 يتيما من مختلف مناطق الطفيلة، تضمن مسابقات فنية وثقافية ورياضية.

وقالت مديرة عام مراكز زها الثقافية رانيا صبيح، إن حفل الافطار يأتي ضمن سلسلة افطارات رمضانية تنظمها مراكز زها خلال الشهر الفضيل، بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات خيرية عديدة لتعزيز التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

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