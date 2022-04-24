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المهندسين تسلم مفاتيح 3 منازل لأسر عفيفة في محافظة الطفيلة

الأحد، 24-04-2022 10:34 م

المهندسين تسلم مفاتيح 3 منازل لأسر عفيفة في محافظة الطفيلة

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الوكيل الاخباري - سلمت نقابة المهندسين الأردنيين، مفاتيح ثلاثة منازل لأسر عفيفة بمحافظة الطفيلة، والتي عملت على ترميمها ضمن حملة "فزعة أهل" لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد الزعبي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الحملة تأتي استمرارا لجهود لجنة المسؤولية الاجتماعية في النقابة لدعم ومساندة الأهل من الأسر العفيفة الممتدة على مساحات الوطن كافة، مبينا أنه يجري ترميم حوالي 25 منزلا سنويا ضمن الحملة في جميع محافظات المملكة.

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