أسواق عجلون تشهد حركة تجارية نشطة استعدادًا لشهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري - تشهد الأسواق في محافظة عجلون ولواء كفرنجة حركة تجارية نشطة من قبل المواطنين لشراء المستلزمات استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

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وأعلنت الدوائر الرسمية والمعنية في محافظة عجلون جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان الفضيل من خلال تحديد دوام الفرق الرقابية على نظام شفتات صباحي ومسائي والحد من الازدحامات لخدمة المواطنين.



وطالب عدد من أبناء محافظة عجلون لجنة الصحة والسلامة العامة بتفعيل عمل اللجان الرقابية والبلديات خلال شهر رمضان الفضيل على الأسواق والمحال التجارية، ومنع الاحتكار للسلع والمواد الغذائية وإدامة النظافة .



وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أهمية التنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات خلال الشهر الفضيل وتخفيف الأعباء عليهم، مبديًا استعداد المجلس للتعاون مع المجلس التنفيذي، ومختلف الجهات لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين وتحقيق التنمية .