أشغال الطفيلة تنفذ حملة صيانة وتأهيل في المناطق الحيوية

الوكيل الإخباري - نفذت مديرية الأشغال العامة في محافظة الطفيلة حملة صيانة وتأهيل، استهدفت معالجة وفتح العبارات الصندوقية والأنبوبية للمياه لاستقبال تدفقات مياه الأمطار في الأحياء السكنية الواقعة في المناطق المنخفضة، والطرق الرئيسة والفرعية التي تشكل خطورة على المواطنين.

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وقال مدير أشغال الطفيلة، المهندس عمر الحراسيس، إن فرقا ميدانية عملت على مدار الأسابيع الماضية بمساندة آليات المديرية على تنظيف عبارات تصريف المياه والتأكد من مداخل ومخارج العبارات الصندوقية وإزالة الأتربة من مجاري الأودية والسيول، بالإضافة إلى تجهيز الآليات وصيانتها لاستقبال فصل الشتاء.



وأضاف أن الفرق عملت كذلك على معالجة الإغلاقات التي تعرضت لها قنوات تصريف مياه الأمطار في المواسم المطرية السابقة مع العمل على إزالة الأتربة والحجارة والرمل وأوراق الأشجار وأي مخلفات معدنية وبلاستيكية على جوانب الطرق وتغطية بعض المناهل المكشوفة، لتفادي حدوث الفيضانات.



وأوضح أنه تم وضع خطة طوارئ لتصويب أوضاع الشوارع الرئيسية والفرعية في مختلف المناطق، في حال حدوث انهيارات للأتربة والصخور أو أي إغلاقات قد تحدث بسبب تساقط الثلوج والأمطار.