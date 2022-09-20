الوطني لمكافحة الأوبئة: الوضع الصحي المتعلق بالكوليرا في الأردن مطمئن

الوكيل الإخباري - عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية برئاسة رائدة القطب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور الجهات المعنية لمناقشة المستجدات ومتابعة الإجراءات التي تم التوصية بها الأسبوع الماضي، بخصوص مرض الكوليرا الذي عاد للانتشار في بعض دول الجوار وتحديدا في سوريا.

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وبحث المجتمعون بما فيهم ممثلين عن وزارات الصحة والزراعة والبيئة والمياه والري والمركز الوطن للأمن وإدارة الأزمات والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجهات شريكة أخرى، الإجراءات الاحترازية على المستوى الوطني للاستعداد والاستجابة لمواجهة مرض الكوليرا.



وأكد اللقاء "ضرورة استمرارية التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية مع المركز في الفترة المقبلة لضمان الأمن الصحي المتعلق بمنع وصول انتشار الكوليرا في المملكة".



وشدد الاجتماع على "ضرورة تكثيف الرقابة على المسافرين القادمين من المعابر الحدودية وخاصة على الأغذية التي تؤكل نيئة مثل الخضروات والفاكهة التي قد تكون بحوزتهم وإتلافها في حال كانت غير معلبة أو غير مصنعة".



وأكد الحضور أن الوضع في المملكة المتعلق بالكوليرا "مطمئن حتى الآن"، وذلك لأن "مياه الشرب التي تعتبر المصدر الرئيسي لانتقال عدوى الكوليرا مأمونة في الأردن ومطابقة للمواصفات والمقاييس"، مشيرين إلى أن "المياه العادمة يتم معالجتها في محطات التنقية المخصصة لهذه الغاية، إضافة إلى أن البنية التحتية الصحية في المملكة جاهزة وقادرة على التعامل مع أي حالات يتم رصدها أو يشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا".



وبينت رئيسة المركز رائدة القطب أن "من مهام المركز وفقا لنظامه رصد الأوبئة والأمراض السارية وطنيا وإقليميا ودوليا والكشف عن التهديدات الجديدة أو الناشئة والتوصية بشأن الوقاية منها، إضافة إلى تنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأخرى وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية".