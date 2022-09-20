شكاوى من ارتفاع على أسعار حليب الرضع في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

شكا مواطنون من ارتفاع أسعار عبوات حليب الرضع في الصيدليات خلال الفترة الماضية بنسب متفاوتة بين 10-50 قرشا للعبوة الواحدة.

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وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الارتفاعات طالت المنتجات المحلية والمستوردة، مضيفين أنهم يتكبدون كلفا إضافية جراء هذا الارتفاع وخاصة أنهم يحتاجون لشراء 6-8 علب شهرياً من عبوات الـ400 غرام على الأقل.



وأضافوا أن الارتفاعات طالت أيضا عبوات حليب الأطفال من عمر سنة إلى 3 سنوات أيضا، حيث ارتفعت العبوات الكبيرة 1800 غرام بين 2-4 دنانير، مطالبين الجهات المعنية بمراقبة الأسعار.



بدورها أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواءفي وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، ارتفاع أسعار بعض أصناف الحليب للرضع بعمر أقل من عام، بين 2.5 إلى 8%.



وقالت المؤسسة إن توفر حليب الرضع لعمر أقل من سنة لم يتأثر بالأزمات العالمية ولم يلاحظ أي نقص أو تأخير في التزويد.



وأضافت أنه يوجد شركة أردنية واحدة محليا تغطي نحو 20% من احتياجات السوق المحلي، وقادرة على تغطية كامل احتياجات السوق المحلي ضمن خطة واضحة للتزويد.



وشددت المؤسسة على دعمها للاستثمار في هذا القطاع وتحفز الاستثمار فيه.