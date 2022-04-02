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السبت، 02-04-2022 11:48 ص

أكاديمية الملكة رانيا تستضيف نائب رئيس مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين

الملكة


الوكيل الإخباري - استضافت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين نائب رئيس مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين (CAEP) الدكتورة مالينا موناكو، على إثر حصول الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج الدبلوم المهني في التعليم من مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأميركية.

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وتضمنت زيارة الدكتورة موناكو للأردن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بحضور رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة ومساعد رئيس الهيئة للجودة الأستاذ الدكتور زيد البشايرة، ومساعد رئيس الهيئة للاعتماد الأستاذ الدكتور سعد بني محمد.


وتخللت الزيارة لقاء جمع بين موناكو وعمداء كليات العلوم التربوية ومسؤولي الجودة من جامعات الأردنية، واليرموك، والإسراء، وعمان العربية، والشرق الأوسط، ومؤتة والطفيلة التقنية، والبتراء، وعمان الأهلية، والزرقاء، وذلك من منطلق شراكة الأكاديمية مع العديد من مؤسسات التعليم العالي في الأردن؛ للتعرف أكثر إلى معايير الاعتماد وآلياته والإجابة عن الاستفسارات.


وقدّمت الدكتورة موناكو جلسة تعريفية للفريق الأكاديمي في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، تضمنت خطوات الاعتماد ومعاييره ومراجعة المعايير ومراحل التقييم بما فيها الإجراءات اللوجستية.


وقالت الدكتورة موناكو إن مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين يتطلع إلى العمل مع الأكاديمية من أجل دعم عمليات الاعتماد في المنطقة العربية، وتعد الأكاديمية أول مؤسسة تحصل على هذا الاعتماد في الأردن.
وأضافت أن المجلس يأمل أن يكون للأكاديمية دور في نشر تجربتهم في الاعتماد ونقلها إلى المؤسسات المحلية والمنطقة، للوصول إلى فهم العملية ومراحلها والحصول على الاعتماد في المستقبل.
وأكدت نبيلة البشير من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين والتي قادت عملية الاعتماد، إن هذه الزيارة "تؤدي دورًا مهمًا في إقامة شراكة استراتيجية بين الأكاديمية ومجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين، وقد كانت فرصة ثمينة للقاء عمداء كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية المهتمين بالحصول على الاعتماد، ومناقشة السبل الممكنة للتعاون المستقبلي مع مجلس الاعتماد في الأردن والمنطقة".


 




 

 


 

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