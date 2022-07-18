أكبر سفينة استكشاف بحثية تواصل دراساتها في خليج العقبة

الوكيل الاخباري - تواصل طواقم منظمة استكشاف المحيطات غير الربحية(Ocean X) وسفينة الاستكشاف والإنتاج الإعلامي الخاصة بها (Ocean Xplorer) منذ الثامن من تموز الحالي، دراساتها في خليج العقبة لإجراء بعثة بحوث علمية بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وتأتي هذه الدراسات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتأسيس المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية، وتعزيز موقع العقبة كوجهة عالمية للبحوث واستضافة الفعاليات الأبرز الداعمة للعلوم البحرية والبيئة المستدامة.

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