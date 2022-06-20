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الإثنين، 20-06-2022 07:42 م

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/71 يباشر اعماله

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الوكيل الاخباري - باشرت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/71 اليوم الاثنين، باستقبال المراجعين والمرضى في القطاع وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم، في الوقت الذي غادرت فيه طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة /70 إلى أرض الوطن بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي واللوجستي تجاه الأهل والأشقاء في القطاع، في إطار التوجيهات الملكية السامية لتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة ولتخفيف معاناتهم.

وقال قائد قوة المستشفى الميداني العقيد الركن صادق بني نصر: " إن المستشفى الميداني يترجم حرص واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني بالأهل والأشقاء في قطاع غزة وذلك بتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم".

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