الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 17-07-2022 05:54 م

وزراء الزراعة والمياه والبيئة يطلعون على مشروع المنعة للتغيرات المناخية

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الوكيل الاخباري -اطلع وزراء الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والمياه والري المهندس محمد النجار، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الأحد، بحضور ممثل منظمة الفاو في عمان نبيل عساف، على آليات وخطط تنفيذ مشروع بناء المنعة للتغيرات المناخية في الأردن.

ويسعى المشروع إلى تحسين استخدام كفاءة استخدام المياه في الزراعة في محافظات الجنوب، بقيمة 33 مليون دولار، ويموله صندوق التغير المناخي التابع للأمم المتحدة، بالشراكة مع منظمة الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

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