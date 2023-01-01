الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 05:47 م

أكثر من نصف مليون مواطن وزائر تابعوا فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية

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الوكيل الاخباري - نجحت إربد بتقديم نفسها كعاصمة للثقافة العربية 2022 وعكس موروثها الحضاري والثقافي والتاريخي وتسويقه محليًا وعربيًا مع إسدال الستارة على الاحتفالية التي نثرت القها على مختلف ألوية المحافظة التسعة بما تضمه من كنوز ومواقع أثرية وسياحية وتاريخية.

ولم تقتصر الشهادات بنجاح الاحتفالية كنموذج يحتذى في عواصم قادمة للثقافة العربية على المستوى المحلي، بل أن وزراء وسفراء ومسؤولين عرب عايشوا جوانب من الاحتفالية، أشادوا بها تنظيمًا ومضمونًا ومتابعة جماهيرية، وأكدوا أنها أصابت النجاح بكل جوانبه.

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