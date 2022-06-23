أكثر من 2.5 مليون مسافر استقبلهم مطار الملكة علياء الدولي

الوكيل الإخباري-

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أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 2,536,484 مسافرًا لغاية أيار/مايو 2022.وبلغت حركة الطائرات 25,336 حركة، أما حركة الشحن الجوي، فقد وصلت إلى 23,475 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 26.4%، وأقل بنسبة 42.5% مقارنة بعام 2019.وخلال شهر أيار/مايو، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 701,383 مسافرًا، مسجّلًا بذلك نموًا جوهريًا نسبته 189.7% و20.2% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي، مدفوعًا بإجازة عيد الفطر التي عزّزت الحركة الجوية؛ حيث جاء العيد هذا العام في بداية شهر أيار بدلًا من شهر حزيران في عام 2019.وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "تمثّل إحصائيات المسافرين لشهر أيار نموًا إيجابيًا على أساس سنوي مقارنة بعام 2021، مدفوعًا إلى حد كبير بعطلة عيد الفطر الممتدة وتخفيف قيود السفر في الأردن وحول العالم. نتطلع إلى تحقيق تقدّم مطرد خلال الأشهر المقبلة مع قرب حلول العطلة الصيفية وعطلة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج".