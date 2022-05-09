أكثر من 200 ألف زائر للعقبة خلال عطلة عيد الفطر

الوكيل الإخباري - قال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نضال المجالي، اليوم الاثنين، إن أكثر من 200 ألف زائر دخل محافظة العقبة من جميع المعابر خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وفق إحصائيات رسمية.

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وأضاف، أن متوسط نسبة حجوزات الفنادق في العقبة وصلت إلى 96% في كافة الفنادق، حيث وصلت النسبة إلى 98% في فنادق الخمسة نجوم، يعادلها 97% في فنادق من فئة الثلاث نجوم، و95% في فنادق من فئات النجمة والنجمتين، مما يشير إلى إشغال كافة الفنادق في المحافظة.



"جرى تكثيف عدد العاملين خلال 9 أيام تضمنت عطلة عيد الفطر بمعدل 3 ورديات خلال 24 ساعة، حيث زادت الحركة بما يعادل 900 شخص موجودين يوميا في حركة الشواطئ وخدماتها ومرافق المدينة كاملة"، وفق المجالي.



وعن حركة الطائرات، أوضح أن "حركة الطيران سجلت 40 حركة طيران خلال 9 أيام وهي تشمل عطلة عيد الفطر كاملة، منها 14 حركة بين مغادرة وقدوم تعادل 34 طائرة من أكثر من 6 مشغلي نقل جوي".



وأشار المجالي إلى أن السلطة وضعت خطة متكاملة تهدف إلى استقبال الزوار وتوفير مختلف الخدمات الضرورية لهم وتسهيل دخولهم إلى المدينة عبر معبري وادي عربة ووادي اليتم، لافتا النظر إلى أن السلطة ومن خلال دوائرها الخدماتية تقوم بمتابعة دائمة للخدمات على شواطىء خليج العقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية بهدف الحفاظ على سلامة الزوار الذين يرتادون تلك الشواطئ.

المملكة