أمانة عمّان تحدد ساعات عمل الخيم الرمضانية

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان التعليمات والشروط الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية، التي حددت ساعات العمل فيها من وقت اذان المغرب ولغاية السحور، وبدء استقبال الطلبات في المناطق التابعة لها.

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وشددت التعليمات، بحسب بيان صحفي، على أن تكون الخيمة أو الصيوان من مادة جيدة مقاومة للعوامل الجوية، وعدم ازعاج المجاورين أو إعاقة الحركة المرورية، والالتزام بمدة التصريح وإزالة الخيمة خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء مدته، ووضع التصريح على الخيمة في مكان بارز مع إعطاء الأمانة كامل الأحقية في إنهاء التصريح وإزالة الخيمة في حال مخالفة الشروط أو وجود شكوى حقيقية.



وأكدت التعليمات الخاصة "المطاعم"، أن تكون الخيمة تابعة لمحل مرخص مهنيا" كافتيريا أو مطعم سياحي أو كوفي شوب أو مقهى أو فندق"، وأن تكون ملاصقة للمحل وتشكل جزء منه.



ومنعت الشروط، إقامة الخيم الرمضانية في المناطق السكنية باستثناء الفنادق، وفي حال كان المحل قائماً ضمن تنظيم تجاري محلي فيشترط أن يكون بعيداً عن أقرب منطقة سكنية مأهولة مسافة لا يقل نصف قطرها عن 200 متر مربع، وأن تكون بعيدة عن أماكن العبادة والمستشفيات مسافة لا تقل عن 250 متر.



واشترطت التعليمات تقديم تأمينات أو شيك بنكي بقيمة ألف دينار لضمان الالتزام بالتعليمات وشروط مدة التصريح، وتأمين مواقف سيارات كافية مع تقديم خدمة اصطفاف للمركبات، وتوفير مرافق صحية، وعدم تقديم المشروبات الروحية والكحولية، والالتزام بالمهنة المرخصة للمحل بعدم تقديم الأرجيلة في الخيم العائدة لمحلات غير حاصلة على رخصة مهن "تقديم الأرجيلة"، والالتزام بالتعليمات الخاصة بتقديم الأرجيلة الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بالمحلات الحاصلة على رخصة مهن "تقديم الأرجيلة".



وفيما يتعلق بالخيم الخاصة بـ "المخابز ومحلات بيع الحلويات" سمحت التعليمات للمحال المرخصة مهنيا بإقامة خيمة لغاية إعداد وبيع القطايف دون استيفاء بدل الاستغلال شريطة أن تكون الخيمة ملاصقة للمخبز وتشكل جزءاً منه والتقيد بالشروط البيئية والصحية وعدم استغلال الأرصفة.



وللمحلات المرخصة مهنياً "بيع ادوات كهربائية" سمحت التعليمات بإقامة خيمة رمضانية لعرض وبيع الفوانيس والزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك مع الالتزام ان تكون الخيمة ملاصقة للمحل او مقامة على قطعة أرض فضاء خالية غير متصلة بالمحل بغض النظر عن مساحتها مع اشتراط موافقة مالك القطعة وعدم التسبب في الإرباكات المرورية.



ووفقا للتعليمات يتم تقديم طلب الحصول على الخيم لدى مديريات مناطق الامانة يرفق معه صورة عن رخصة المهن العائدة لمقدم الطلب، فيما يتم الكشف على الموقع من قبل الاقسام المعنية، وتناط صلاحية البت في قرار منح التصريح بمدراء المناطق.



وحسب التعليمات يكون مدة التصريح شهر واحد فقط (شهر رمضان) لجميع الخيم باستثناء محلات بيع الادوات الكهربائية تبدأ قبل عشرة أيام من حلول شهر رمضان وتستمر لنهايته.



وشددت التعليمات على عدم إقامة أي خيمة رمضانية إلا بعد الحصول على التصريح اللازم وفي حال تم عكس ذلك ستقوم الأمانة بإلغاء التصريح وإزالة الخيمة على نفقة المخالف والعودة عليه بتكاليف الإزالة مضافاً اليها 25% من مجموع التكاليف كمصاريف إدارية يتم خصمها من مبلغ التأمينات.