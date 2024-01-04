الخميس 04-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل أكثر من 50 امرأة من غزة

الخيرية الهاشمية ترسل 25 طائرة مساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان

جيش الاحتلال يعلن اصابة 19 جندياً بمعارك غزة خلال 24 ساعة

التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية

كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين

أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

الأعياد والمناسبات والعطل الإسلامية .. الأوقاف الأردنية تعلن عن رزنامة 2024

حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين

إحصائيات رسمية: 150 ألفا و749 جريمة مخدرات بالأردن في العقد الأخير

21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 52 مرة في الحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

عاجل

الاحتلال يعلن عن إصابة 19 جنديا خلال 24 ساعة

الخميس، 04-01-2024 12:50 م

أمانة عمان تطرح عطاءات طرق وإنارة وإنشاء قبور في مقبرة سحاب

أمانة عما جديد


الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن طرح عطاءات ومناقصات عدة منها عطاء إنشاء قبور في مقبرة سحاب الإسلامية وعطاء إنشاء أساس الطريق بطريقة الفرشيات وتوريد مكانس خليط (خشنة وناعمة) وعصا مكنسة .

اضافة اعلان


وأضافت عبر صفحتها على الفيسبوك أنها تعلن عن تمديد موعد بيع وإيداع مناقصات تشمل توريد مواد كيماوية لدائرة الرقابة الصحية والمهنية .


كما أعلنت عن اعادة طرح مناقصة ابرام عقد تأهيل إنارة الشوارع ذات الجزر الوسطية بالإضافة إلى طرح المزايدة تأجير محل رقم (9/خارجي) من محلات المرحلة (الخارجية) التابعة لسوق عمان المركزي .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
aoRpchXk0pJl6ctOKr7pzDnH8HWa00SAcEfc3n3y

الخيرية الهاشمية ترسل 25 طائرة مساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان

22

التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية

000000

الأعياد والمناسبات والعطل الإسلامية .. الأوقاف الأردنية تعلن عن رزنامة 2024

77

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن حاجتها لبائعين - تفاصيل

WhatsApp Image 2024-01-04 at 13.10.59

مديرية الأمن العام تنظم ورشة عمل " بوعي الشباب نكافح المخدرات"

9627_2

إقرار الخطط التحسينية والتنفيذية لخطة جامعة البلقاء التطبيقية الاستراتيجية

أخبار متعلقة
122023617484831268643

امانة عمان : خصومات تشجيعيَّة لهؤلاء المواطنين

noimage

اعلان مقابلة شخصية صادر عن أمانة عمان - أسماء

62731101528

الأمانة تدعو للاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات قبل نهاية العام

1703318453191

تجارة عمّان تدعو تجار العاصمة للتحوط تحسبا للظروف الجوية

1702805279765 (1)

الأمانة تنظم يوما علميا للزراعة الحضرية والأمن الغذائي

7503815617

نقل تخمين شمال عمان الى العبدلي اعتبارا من اليوم