أمانة عمان تطرح عطاءات طرق وإنارة وإنشاء قبور في مقبرة سحاب

الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن طرح عطاءات ومناقصات عدة منها عطاء إنشاء قبور في مقبرة سحاب الإسلامية وعطاء إنشاء أساس الطريق بطريقة الفرشيات وتوريد مكانس خليط (خشنة وناعمة) وعصا مكنسة .

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وأضافت عبر صفحتها على الفيسبوك أنها تعلن عن تمديد موعد بيع وإيداع مناقصات تشمل توريد مواد كيماوية لدائرة الرقابة الصحية والمهنية .



كما أعلنت عن اعادة طرح مناقصة ابرام عقد تأهيل إنارة الشوارع ذات الجزر الوسطية بالإضافة إلى طرح المزايدة تأجير محل رقم (9/خارجي) من محلات المرحلة (الخارجية) التابعة لسوق عمان المركزي .



