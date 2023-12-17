الأحد 17-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 17-12-2023 12:31 م

الأمانة تنظم يوما علميا للزراعة الحضرية والأمن الغذائي

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الوكيل الإخباري- نظمت أمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة الألمانية الأردنية وبتمويل من الحكومة اليابانية، يوما علميا للزراعة الحضرية المستدامة والأمن الغذائي، كجزء من الأنشطة المعرفية لمشروع الزراعة الحضرية المستدامة في عمان.

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ويهدف تنظيم اليوم العلمي الذي عقد بمشاركة مجموعة من الخبراء في الزراعة الحضرية والأمن الغذائي إلى تعزيز الوعي بالأمن الغذائي العالمي، ومناقشة الفرص و التحديات التي تواجه الزراعة الحضرية، وتسليط الضوء على الممارسات الفعالة لإدارة الأراضي والمياه، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والمساواة بين الجنسين، والدعوة للسياسات الداعمة للزراعة الحضرية وتأكيد دور البحث العلمي وتبني التكنولوجيا.


بدورها قالت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية في الأمانة الدكتورة ميرفت مهيرات، إن عمان تشهد تحولا حضريا ملحوظا لذا وضعت الأمانة خطتها الاستراتيجية 2022- 2026 وخطة تغير المناخ وخطة مدينة خضراء، بما يتناسب مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤيتها المستقبلية في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مجتمعات حضرية أكثر استدامة و تحقيق التوازن بين التقدم الحضري وحاجات البيئة والمجتمع.


وأضافت أننا نسعى من خلال عقد الجلسات العلمية البناءة إلى تحفيز التفكير وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي، وتشكيل مجتمع علمي ديناميكي وتحويل التحديات إلى فرص، وبناء مستقبل أفضل لمدينة عمان.


وشارك في جلسات اليوم العلمي الذي عقدت فعالياته في مركز الحسين الثقافي، مدير برنامج البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نضال العوران، وعميد كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور قاسم عبد العال، كمتحدثين رئيسيين.

 




 

 


 

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