الثلاثاء 02-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت

الثلاثاء، 02-01-2024 06:46 م

امانة عمان : خصومات تشجيعيَّة لهؤلاء المواطنين

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الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن خصم 8% على المسقفات المستحقة للعام الحالي 2024، في حال الدفع قبل نهاية شهر شباط المقبل.

ودعت الأمانة المواطنين إلى الاستفادة من خصم الـ 8%، مشيرة إلى أنه يمكن الدفع الكترونياً من خلال وسائل الدفع الإلكتروني:

- موقع أمانة عمان.
- إي فواتيركم
- من الحساب البنكي
- البطاقات الإئتمانية
- محافظ الموبايل الالكترونية
- او نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة
- للاستفسار يمكنكم الاتصال على هواتف مركز اتصال امانة عمان رقم 102 او الرقم 117180 .

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