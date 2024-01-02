امانة عمان : خصومات تشجيعيَّة لهؤلاء المواطنين

الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن خصم 8% على المسقفات المستحقة للعام الحالي 2024، في حال الدفع قبل نهاية شهر شباط المقبل.
ودعت الأمانة المواطنين إلى الاستفادة من خصم الـ 8%، مشيرة إلى أنه يمكن الدفع الكترونياً من خلال وسائل الدفع الإلكتروني:
- موقع أمانة عمان.
- إي فواتيركم
- من الحساب البنكي
- البطاقات الإئتمانية
- محافظ الموبايل الالكترونية
- او نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة
- للاستفسار يمكنكم الاتصال على هواتف مركز اتصال امانة عمان رقم 102 او الرقم 117180 .
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