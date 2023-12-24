الأحد 24-12-2023
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الأحد، 24-12-2023 12:24 م

الأمانة تدعو للاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات قبل نهاية العام

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الوكيل الإخباري - دعت أمانة عمان الكبرى المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بإعفاء المكلفين ما نسبته 70 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم في حال تسديد الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات المستحقة حتى نهاية يوم 31 كانون الأول الحالي.

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وأكدت في بيان اليوم الأحد، إمكانية الدفع الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الأمانة من خلال موقع أمانة عمان www.amman.jo، او "إي فواتيركم"، او من خلال حساب المكلف البنكي والبطاقات الائتمانية ومحافظ الموبايل الالكترونية أو نقداً من خلال أكشاك ونقاط بيع "إي فواتيركم" والبنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.


وأشارت الأمانة الى جاهزيتها لاستقبال الاستفسارات من خلال الاتصال على هواتف مركز اتصال أمانة عمان على الرقم 102 او الرقم 11718.


وكانت الأمانة قد عكست تطبيق قرار مجلس الوزراء على أنظمتها الإلكترونية، بما يتيح أمام المكلفين الراغبين بالاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات بنسبة 70 بالمئة.

 




 

 


 

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