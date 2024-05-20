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الإثنين، 20-05-2024 03:58 م

أمانة عمان تعلن عن وظائف شاغرة

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الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن حاجتها للتعيين على عدد من الوظائف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وفق ما هو مبين ادناه.

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وقالت أمانة عمان إن على الراغبين الذين تنطبق عليهم شروط اشغال هذه الوظائف الدخول على الموقع الالكتروني لأمانة عمّان بند الخدمات الالكترونية خدمة (تقديم طلب توظيف) 


وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 26/5/2024 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق  4/6/2024.


الشروط العامة :


-أن يكون المتقدم للوظيفة أردني الجنسية
-أن يكون من مواليد 1985 فما بعد.
-أن يكون مكان الإقامة حسب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في *احدى المناطق التابعة لأمانة عمّان الكبرى*.
-لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة.


وبينت انه لن ينظر في أي طلب مخالف للشروط أو غير مكتمل للوثائق المطلوبة ولن يتم استلام اي وثيقة بعد انتهاء فترة الاعلان.


الوثائق المطلوبة :


1.صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
2.صورة عن كشف علامات الثانوية العامة .
3.صورة عن معادلة الشهادة العلمية لخريجي الجامعات غير الاردنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
4.صورة عن شهادات الخبرة العملية ذات الصلة بالوظيفة مصدقة من وزارة العمل  للخبرات المحلية ، شريطة ارفاق كشف بيانات المؤمن علية من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وشهادة الخبرة  من خارج البلاد التي تصدق من الجهات ذات العلاقة ومن قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
5.صورة عن شهادة عضوية نقابة المهندسين الأردنيين.
6.صورة عن شهادات الدورات التدريبية مصدقة حسب الأصول (ان وجدت)
7.صورة عن بطاقة الاحوال المدنية ساريه المفعول.

 



 




 

 


 

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