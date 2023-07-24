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الإثنين، 24-07-2023 02:22 م

أمريكا تزود الأردن بأجهزة فحص سريعة لكشف المخدرات

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الوكيل الإخباري - قالت السفارة الأمريكية في عمّان، اليوم الإثنين، إنها زودت الأردن بأجهزة “اختبار سريع للمساعدة في مكافحة الاتجار بالمخدرات.

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وأوضحت السفارة، أن ذلك يأتي في إطار مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة من خلال الشراكات والتعاون مع الأردن، حيث زودت السفارة الأمريكية، قسم مكافحة المخدرات بـ 500 مجموعة من أدوات اختبار المخدرات الافتراضية.


ووفق السفارة، “ستسمح هذه المجموعات لأجهزة إنفاذ القانون بإجراء اختبار سريع وسهل للمضبوطات للتحقق من وجود أنواع مختلفة من المخدرات والمساعدة في مكافحة الأردن المستمرة للاتجار غير المشروع بالمخدرات”.


 




 

 


 

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