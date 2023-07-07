الشواربة: عمّان موطن لـ42% من سكان الأردن

الوكيل الإخباري -

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قال أمين عمّان يوسف الشواربة، إن مدينة عمان التي تعد موطنا لأكثر من 4.5 مليون نسمة بنسبة 42% من إجمالي سكان الأردن تواجه كمثيلاتها من المدن تحديات حضرية؛ تتمثل بالنمو السكاني نتيجة الهجرات وموجات اللجوء، فضلاً عن تحديات آثار التغير المناخي.وأضاف الشواربة خلال مشاركة في قمة العمداء لمجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20) الذي يعقد في مدينة أحمد أباد في الهند بحضور نحو 500 مشارك من ممثلي المدن وجهات حكومية وخاصة، أن هذه التحديات تتطلب بذل كافة الجهود لبلوغ الغايات المشتركة بتعزيز جودة الحياة وبناء مدن مستدامة وشاملة، وفق بيان.وأوضح الشواربة خلال مشاركته في جلسة "تشجيع السلوكيات المسؤولة بيئياً" أن فرق الأمانة تعمل حالياً على دراسة المخطط الحضري حول مسار مشروع الباص سريع التردد لتطوير بنية تحتية خضراء متكاملة داعمة لبرامج الاستثمار والتطوير في مجال التنقل والتخطيط الحضري.وأضاف أن مشروع الباص سريع التردد، هو أول نظام نقل عام مرن ومتكامل يوفر خدمة سريعة وآمنة وذات اعتمادية عالية، ويعد نموذجا للتكامل بين مجالات الطاقة والنقل المستدام والتخطيط الحضري والحلول الذكية.وأشار إلى أن الأمانة عملت على تحديث خططها لمواجهة آثار التغير المناخي من خلال تعزيز السلوكيات بيئياً.وبين أن الأمانة اعتمدت إجراءات لترشيد استهلاك المياه والكهرباء في مبانيها وإنارة الطرق، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.وتابع أمين عمان أن الأمانة تقوم بتوليد قرابة 45% من حاجتها من الطاقة الكهربائية من غاز الميثان في مكب الغباوي، كما أصدرت الأمانة أسس تطبيق معايير المباني الخضراء، وتقديم حوافز لتشجيع الالتزام بها، واستبدال أسطول الأمانة بآليات ومركبات كهربائية وهجينة.وبين أن عمان هي أول مدينة عربية تطلق تقرير المراجعة الطوعي المحلي الأول لرصد قياس أهداف التنمية المستدامة بالتزامن مع إطلاق تقرير المراجعة الطوعي الثاني للأردن، وهو ما يعكس التكامل بين الخطط على المستويين المحلي والوطني.وعرض أمين عمان خلال الجلسة الخطة الاستراتيجية للأمانة 2022-2026 التي شكلت التوجيهات الملكية والأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة والعالمية واحتياجات المدينة والمواطن مدخلات بناء لها وعلى أربع محاور هي (جودة الحياة والبيئة، النقل العام والحلول المرورية والبنية التحتية، الاستثمار، التشريعات).