بيان من الأوقاف حول قضية إمام مسجد روّج وتعاطى المخدرات

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول قيام احد الأئمة بترويج المخدرات وتعاطيها داخل المسجد وما صدر بحقه من حكم هو أمر قديم يتعلق بأحد الموظفين غير الرسميين وتم إنهاء عمله من الوزارة قبل اكثر من عام.



وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد احترامها وتقديرها للدور الذي يقوم به كافة الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات والمؤذنين، المعبر عن رسالة الوزارة ورؤيتها القائمة على الدعوة الإسلامية وتعزيز منظومة القيم والأخلاق الإسلامية وتلمس واقع المجتمع ونشر الفضيلة في المجتمع ومساعدة مؤسسات وأجهزة الدولة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وانواعها.



وقالت الوزارة ، إن الأردن يتصدى لمكافحة آفة المخدرات بكل قوة وعزيمة، ما يتطلب من الوزارة القيام بواجبها ومسؤولياته الدينية والوطنية جنبا الى جنب مع قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية لتوعية المواطن وإشراكه في التصدي لتجار ومروجي المخدرات.

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ودعت الأهالي إلى ممارسة دورهم الأسري والوطني في توعية الأبناء وحمايتهم من تجار ومروجي المخدرات.