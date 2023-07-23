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الأحد، 23-07-2023 08:10 م

اللجنة الأردنية السورية لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود تعقد اجتماعها الأول

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الوكيل الإخباري - عقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، اليوم الأحد، اجتماعها الأول، والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من أيار الماضي.

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وبحسب بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ترأس الاجتماع من الجانب الأردني، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومن الجانب السوري نائب القائد العام ووزير الدفاع العماد علي محمود عباس، ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا.


وبحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.


وكان قد اتفق الأردن وسوريا على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان، خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى سوريا في 3 تموز الحالي.

 




 

 


 

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