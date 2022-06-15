أمسية أدبية بعنوان بالحرف نرتقي في إربد

الوكيل الاخباري- نظمت مبادرة إربد تقرأ في مركز إربد الثقافي، مساء أمس، أمسية أدبية بعنوان "بالحرف نرتقي"، للأديبة جينا صالح، وذلك ضمن احتفالات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

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وحضر الأمسية مدير ثقافة إربد، الشاعر عاقل الخوالدة، ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد الباحث عبدالمجيد جرادات، وحشد من المثقفين والأدباء والمهتمين.



وقال رئيس مبادرة إربد تقرأ محمود العلاونة، خلال الأمسية التي أدار مفرداتها الأديب المهندس شادي العلاوي، إن الأمسية تأتي ضمن سلسلة أمسيات أدبية تنفذها المبادرة بمشاركة عدد من أصحاب الإبداعات والمواهب الثقافية المتعددة، لتسليط الضوء على منجزهم الأدبي الثقافي ودعمهم.



وقدم الأديب العلاوي الأمسية بطريقة فريدة وبأسلوب جديد وممتع، حيث تناوب مقدم الأمسية مع الأديبة جينا على قراءة عدد من النصوص ضمن رسائل المحبة "عزف ونزف"، إلى نصوص باللهجة المحكية، ومن نصوص شعرية إلى نصوص قصصية محبوكة بأسلوب قصصي فريد، يحمل رسائل وعِبرا من الحياة، إضافة لعدد من النصوص الجميلة التي استمتع فيها الحضور ولاقت استحسانهم ولامست قلوبهم.



وفي ختام الأمسية، وزع الخوالدة والباحث عبدالمجيد جرادات، والشيخ وليد الخضير الدروع على المشاركين، كما قام الأديب العلاوي والأديبة جينا بتقديم درع تذكاري لمبادرة "إربد تقرأ"، تعبيرًا عن تقديرهما للجهود المبذولة في دعم الحركة الثقافية والمبدعين.



فيما قدم المستشار الشيخ الخضير عباءة عربية تحمل من الرمزية والدلالة الكثير من الأصالة والتقدير إلى أسرة مبادرة إربد تقرأ .