الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وريكات في المفرق والبادية الشمالية لتوفير فرص عمل للشباب

أصحاب التكسي يطالبون بصرف كوبونات بدل المحروقات

تقرير دولي: البطالة وتكاليف الطاقة أبرز تحديات الأردن في 2022

قبيلات من عجلون تتوعد: سنتخذ الإجراءات القانونية

يوم وظيفي لتوفير 100 فرصة عمل في إربد

علان: انخفاض اسعار الذهب 80 قرشاً محلياً منذ بداية الاسبوع

دعم مالي حكومي لمنتفعي صندوق المعونة والطالب الفقير - تفاصيل

حدائق جديدة ومدينة للسيارات .. تفاصيل استراتيجية الأمانة لخمس سنوات

العمري يقترح وصفة مثالية لحماية الاقتصاد الوطني من الازمة العالمية

أسعار الذهب محليا الأربعاء 15/ 6/ 2022

الأربعاء، 15-06-2022 12:51 م

أمسية أدبية بعنوان بالحرف نرتقي في إربد

335690_5_1626348734


الوكيل الاخباري- نظمت مبادرة إربد تقرأ في مركز إربد الثقافي، مساء أمس، أمسية أدبية بعنوان "بالحرف نرتقي"، للأديبة جينا صالح، وذلك ضمن احتفالات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

اضافة اعلان


وحضر الأمسية مدير ثقافة إربد، الشاعر عاقل الخوالدة، ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد الباحث عبدالمجيد جرادات، وحشد من المثقفين والأدباء والمهتمين.


وقال رئيس مبادرة إربد تقرأ محمود العلاونة، خلال الأمسية التي أدار مفرداتها الأديب المهندس شادي العلاوي، إن الأمسية تأتي ضمن سلسلة أمسيات أدبية تنفذها المبادرة بمشاركة عدد من أصحاب الإبداعات والمواهب الثقافية المتعددة، لتسليط الضوء على منجزهم الأدبي الثقافي ودعمهم.


وقدم الأديب العلاوي الأمسية بطريقة فريدة وبأسلوب جديد وممتع، حيث تناوب مقدم الأمسية مع الأديبة جينا على قراءة عدد من النصوص ضمن رسائل المحبة "عزف ونزف"، إلى نصوص باللهجة المحكية، ومن نصوص شعرية إلى نصوص قصصية محبوكة بأسلوب قصصي فريد، يحمل رسائل وعِبرا من الحياة، إضافة لعدد من النصوص الجميلة التي استمتع فيها الحضور ولاقت استحسانهم ولامست قلوبهم.


وفي ختام الأمسية، وزع الخوالدة والباحث عبدالمجيد جرادات، والشيخ وليد الخضير الدروع على المشاركين، كما قام الأديب العلاوي والأديبة جينا بتقديم درع تذكاري لمبادرة "إربد تقرأ"، تعبيرًا عن تقديرهما للجهود المبذولة في دعم الحركة الثقافية والمبدعين.


فيما قدم المستشار الشيخ الخضير عباءة عربية تحمل من الرمزية والدلالة الكثير من الأصالة والتقدير إلى أسرة مبادرة إربد تقرأ .

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d7bd787a-7f8d-4987-9699-1099ae8486f1

وريكات في المفرق والبادية الشمالية لتوفير فرص عمل للشباب

ازمة سير (13)

أصحاب التكسي يطالبون بصرف كوبونات بدل المحروقات

FCNFJ9oXEAAFbFJ

قبيلات من عجلون تتوعد: سنتخذ الإجراءات القانونية

main_image5daf37d01bec6

يوم وظيفي لتوفير 100 فرصة عمل في إربد

مبنى رئاسة الوزراء

دعم مالي حكومي لمنتفعي صندوق المعونة والطالب الفقير - تفاصيل

1

السفير الكويتي: 18 مليار دولار الاستثمارات الكويتية في الأردن ونتطلع لزيادتها