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السبت، 31-12-2022 09:32 م

أمسية أدبية عربية في اربد

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الوكيل الاخباري - اختتم اتحاد القيصر للآداب والفنون موسمه الثقافي للعام 2022، بإقامة أمسية أدبية شبابية بعنوان "الحبِّ والسلام"، شارك فيها 28 كاتبًا وكاتبةً من الأردن وفلسطين وسورية والجزائر، وبحضور الأدبية الجزائرية وسيلة القرمة كضيف شرف.

واستهل الأديب الشاب محمد الخوالدة القراءات الأردنية برسالة أدبية بعنوان "جحود حتى الإنكار في زمن الاعتذار"، تبعته رهف فارس بدوان بخاطرة بعنوان "فوضى مشاعر"، ووثقت سارة خالد مشاعرها بمنثورة شاعرية عنونتها بِـ "خيار قلبي"، وأدّت فرح أبو حليلو مقطوعتها النثرية بعنوان "حين الفراق"، وأما عضو اتحاد القيصر، حنين عبدالله فشاركت بخاطرتها "ثرثرة"، وقرأت عائشة رسالتها الشاعرية "لواعج قلب"ووجه عامر رشدان رسالة بعنوان "أريدُ تقييما من نفسي".

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