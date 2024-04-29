الإثنين 29-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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أسعار النفط تهبط عالمياً اليوم

الإثنين، 29-04-2024 07:35 ص

أسعار النفط تهبط عالمياً اليوم

نفط9
الوكيل الاخباري - هبطت أسعار النفط، في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، متخلية عن مكاسب حققتها في جلسة الجمعة، إذ خففت محادثات سلام بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


كما قلصت بيانات تضخم أميركية توقعات بخفض أسعار الفائدة قريبا.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا واحدا أو 1.1 بالمئة إلى 88.50 دولار للبرميل قبل أن تصعد إلى 88.55 دولار بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش. 

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 83.01 دولار للبرميل.



 




 

 


 

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