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الإثنين، 29-04-2024 08:16 ص

تراجع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأمريكية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

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وبحلول الساعة 03:34 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2327.09 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2338.30 دولار للأوقية.


وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي في 30 أبريل نيسان وأول مايو أيار، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة خلال هذا الاجتماع.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.24 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 19.95 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 954.94 دولار للأوقية."

 

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