الإثنين 29-04-2024
الوكيل الاخباري
 

كلاب المستوطنين تهاجم جنودا إسرائيليين في الخليل

هام من التربية لطلبة الصف التاسع

حملة لمكافحة الحشرات في بلدية ذيبان

العمل على تنظيف الجزر الوسطية لشارع عمان جرش

الاحتلال يقصف أهداف لحزب الله جنوب لبنان

السير: تدهور رأس شاحنة على نزول صافوط - صورة

تراجع أسعار الذهب عالمياً

أوكرانيا تقصف جمهورية دونيتسك بـ 43 مقذوفا خلال 24 ساعة

وظائف شاغرة بعدة تخصصات

أسعار النفط تهبط عالمياً اليوم

الإثنين، 29-04-2024 09:01 ص

كلاب المستوطنين تهاجم جنودا إسرائيليين في الخليل

662f2bb94236042b4b443b85


الوكيل الإخباري- أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل جندي اسرائيلي إلى المستشفى هاجمه كلب أطلقه عليه أحد المستوطنين أمس الأول جنوب جبل الخليل.

اضافة اعلان


وذكرت الإذاعة أنه عندما دخل عدد من المستوطنين إلى أراض خاصة بالفلسطينيين قرب قرية سوسيا، وصلت قوات الشرطة والجيش إلى المكان لتفريقهم.


وأضافت: "أطلق مستوطن كلبه على أحد الجنود حيث تعرض للعض وأصيب بجروح طفيفة، وطلب العلاج في المستشفى وتم اعتقال مستوطنين اثنين على خلفية الحادث".


وتصاعدت في الآونة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على أراضي وبيوت الفلسطينيين في مختلف مناطق وبلدات الضفة الغربية وغالبًا ما تحدث هذه الاعتداءات بتغطية من القوات الإسرائيلية.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 55

قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة شمال غرب نابلس

44

19 شهيدا في قصف للاحتلال استهدف منازل في رفح

صفقة

وفد من حماس إلى القاهرة وترقب لنتائج المحادثات بشأن صفقة التبادل

تفجير2

شهداء بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال منزلا في غزة

662e7367b08da

البيت الأبيض: الرصيف العائم قبالة غزة سيكون جاهزا خلال أسبوعين أو ثلاثة

main_image662eab96c0805

لواء اسرائيلي : دخول رفح حماقة إستراتيجية

أخبار متعلقة
jzpMLIFP9TxY7eFuQ5BAzdIOj95Jh56ndX1nERKP

اعلام عبري: لم يتم إبلاغ نتنياهو وغالانت مسبقا بعملية اغتيال أبناء هنية

وو

الأورومتوسطي: آثار المذبحة بمجمع الشفاء الطبي بغزة دليل على جرائم مكتملة الأركان

4_news_1712585011

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة وبلدات أخرى

لل

محلل سياسي بيديعوت أحرونوت: الحكومة خسرت الحرب وإسرائيل أصبحت معزولة

ط

هآرتس: الجيش الإسرائيلي انسحب من خان يونس بدون تحقيق أهدافه

65c9598a423604114a5f01bc

وسائل إعلام إسرائيلية: معركة خان يونس استغرقت 4 أشهر بسبب صعوبات كبيرة واجهت الجيش