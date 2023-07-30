أمسية شعرية في الزرقاء ضمن فعاليات مهرجان جرش

الوكيل الاخباري- ألقى عدد من الشعراء المشاركين بمهرجان جرش للثقافة والفنون خلال أمسية نظمتها مكتبة عبد الحميد شومان في الزرقاء أمس السبت، قصائد تنوعت بين الحب والغزل والحنين والوطن والاغتراب.

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واستهل توفيق أحمد من سوريا الأمسية بقراءة مجموعة من القصائد الوجدانية والغزلية ذات التراكيب الشعرية العميقة، كما قرأ قصيدة " أحلى النساء، وقصيدة " قمر على الأردن"، فيما قرأ حافظ عليان مجموعة من القصائد تغنى فيها بالوطن والاغتراب، كما قرأ مأمون حسن عدة قصائد اتسمت بقوة مفرداتها وبلاغتها وجملها الشعرية المتماسكة البنيان، واختتم موسى الكسواني الأمسية بقراءة قصيدة طويلة حملت العديد من المعاني والأسئلة الوجودية.



وفي الختام، سلم أمين سر رابطة الكتاب الأردنيين الناقد محمد المشايخ، الشهادات التقديرية للمشاركين.