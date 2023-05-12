أمسية شعرية في بيت الشعر الأردني بعنوان مساءات أيار

الوكيل الإخباري - نظم بيت الشعر الأردني "بيت حبيب الزيودي" التابع لأمانة عمان الكبرى، أمس الخميس، أمسية شعرية، تحت عنوان "مساءات أيار"، بمشاركة نخبة من الشعراء المبدعين، وحضور العديد من المثقفين والشعراء.

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وحسب بيان صادر عن دائرة المرافق والبرامج الثقافية في الأمانة، تأتي الأمسية ضمن الأجندة الثقافية لصيف هذا العام، وتضم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، التي سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة.



وشارك في الأمسية، التي أدارتها الشاعرة رند الرفاعي، الشعراء: محمد سمحان، محمد خضير، بديع رباح، حيث ألقى الشعراء عددا من قصائدهم التي لاقت استحسان الحضور وإعجابهم.



وأوضح البيان، أن بيت الشعر، سينظم عدة أمسيات شعرية في الأيام المقبلة، انطلاقا من رسالته في دعم المسيرة الثقافية والشعرية على المستوى المحلي، ودوره في توفير فضاءات أمام الإبداعات الشبابية.