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الإثنين، 07-02-2022 10:51 م

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية منوعة في قاعة حزب الوسط الإسلامي بلواء الرصيفة في محافظة الزرقاء، ضمن نشاطاته الثقافية التي عاد لتقديمها بعد توقف لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلبا على كافة الأنشطة الثقافية في المملكة.

وقدم رئيس المنتدى محمود الصالح شكره للمشاركين في الأمسية بعد هذا الانقطاع، مؤكدا أن إدارة المنتدى وضعت برنامجا ثريا بالأنشطة الأدبية الثقافية خلال هذا العام، بهدف إثراء الحركة الثقافية في الأردن وإتاحة الفرص لكافة المواهب الشعرية والأدبية في لواء الرصيفة، لتقديم نتاجها الإبداعي في الفكر والثقافة والأدب.

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