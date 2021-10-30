السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

العراق: مقتل مدنيين وإصابة آخرين بهجوم إرهابي

سلطنة عُمان : نعبر عن أسفنا العميق لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان

الجزائر تعلن الحاجة لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أمين عام التنمية يؤكد أهمية دراسة إدارة الأزمات

تكثيف العمل بحملة بسواعدنا في الزرقاء و الرصيفة وبيرين والازرق

30 مركز إيواء في عجلون استعدادا لفصل الشتاء

الأردن يدين التفجير الإرهابي قرب مطار عدن

وزير التربية : وزارة الصحة تدرس تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

وزير التربية : يجب على هؤلاء الطلاب عدم الذهاب إلى المدارس

يوم سياحي في الكرك

السبت، 30-10-2021 09:49 م

أمين عام التنمية يؤكد أهمية دراسة إدارة الأزمات

9


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، أهمية التوجه نحو دراسة إدارة الأزمات، وفهمها والتعرف عليها للوصول الى كيفية التعامل معها والتنبؤ بها وإدارتها للخروج بأفضل النتائج وأقل الخسائر.

وقال الضمور خلال كلمة له في حفل تخريج المشاركين في دورة "ادارة الكوارث والأزمات في اقليم الجنوب"، والتي عقدت بالتعاون مع الوكالة الفرنسية والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، "نحتاج لدراسة ادارة الازمات في ظل الظروف الراهنة التي اتسمت بصعوبتها وحاجتها الملحة للحنكة والدراية لإدارة أعمالنا وتنفيذ مهامنا كلاً حسب اختصاصه ومجاله".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202127223156628641705

تكثيف العمل بحملة بسواعدنا في الزرقاء و الرصيفة وبيرين والازرق

وزارة التربية والتعليم

30 مركز إيواء في عجلون استعدادا لفصل الشتاء

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

الأردن يدين التفجير الإرهابي قرب مطار عدن

المدارس

وزير التربية : وزارة الصحة تدرس تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

مدرسة

وزير التربية : يجب على هؤلاء الطلاب عدم الذهاب إلى المدارس

الكرك

يوم سياحي في الكرك

أخبار متعلقة
efff

مباحثات اردنية جزائرية في مجال التنمية الاجتماعية

الخصاونة

الخصاونة : تحديات كورونا تتطلب مزيدا من التعاون بين الدول

1020212285848599656468

راكان السعايدة نقيباً للصحفيين

10202118142018588039312

أوقاف الرصيفة تحتفل بالمولد النبوي

الأمن العام

افتتاح الحديقة النباتية في مديرية الأمن العام

102021414444303106099

تنمية الكرك تباشر بتنفيذ برنامج التوعية الوالدية