أمين عام التنمية يؤكد أهمية دراسة إدارة الأزمات

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، أهمية التوجه نحو دراسة إدارة الأزمات، وفهمها والتعرف عليها للوصول الى كيفية التعامل معها والتنبؤ بها وإدارتها للخروج بأفضل النتائج وأقل الخسائر.



وقال الضمور خلال كلمة له في حفل تخريج المشاركين في دورة "ادارة الكوارث والأزمات في اقليم الجنوب"، والتي عقدت بالتعاون مع الوكالة الفرنسية والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، "نحتاج لدراسة ادارة الازمات في ظل الظروف الراهنة التي اتسمت بصعوبتها وحاجتها الملحة للحنكة والدراية لإدارة أعمالنا وتنفيذ مهامنا كلاً حسب اختصاصه ومجاله".

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