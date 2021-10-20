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الأربعاء، 20-10-2021 02:32 م

افتتاح الحديقة النباتية في مديرية الأمن العام

الأمن العام


 الوكيل الاخباري - رعى مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال، اليوم الاربعاء، حفل افتتاح الحديقة النباتية في مديرية الأمن العام، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بأسبوع البيئة العربي، وفي إطار الجهود الهادفة لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحث على زراعة الأشجار والنباتات.اضافة اعلان


وقال أبو شتال الذي افتتح الحديقة مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، إن المديرية كمؤسسة أمنية وطنية تأخذ على عاتقها التشارك مع مؤسسات الوطن كافة لدفع عملية التنمية المستدامة وتحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

واشار إلى أن افتتاح الحديقة داخل مبنى المديرية جاء للحفاظ على النبات المهدد بالانقراض وحفاظاً على الطبيعة والبيئة . 

 




 

 


 

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