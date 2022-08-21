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الأحد، 21-08-2022 06:49 م

أمين عام الصحة للرعاية الصحية الأولية يلتقي رئيس الفدرالية الصحية الجزائرية

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الوكيل الاخباري - التقى أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية الدكتور رائد الشبول اليوم الأحد برئيس الفدرالية الوطنية للصحة الجزائرية تفارت محمد ورئيسة تحرير مجلة قلب الأردن حنان الفقهاء، حيث جرى بحث أوجه التعاون في مجال السياحة العلاجية وتبادل الخبرات الطبية.

وأكد الشبول خلال اللقاء الذي حضره مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية الدكتور رياض الشياب ومدير مديرية السياحة العلاجية في الوزارة الدكتور سليمان عمارين على مكانة القطاع الصحي الأردني لجهة جذب السياحة العلاجية من مختلف الدول وبالأخص الدول العربية ومنها الجزائر.

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