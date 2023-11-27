أمين عام "الناتو": تقييمات وتحليلات الملك مهمة وذات قيمة كبيرة للحلف

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن تقييمات وتحليلات جلالة الملك عبدالله الثاني، مهمة وذات قيمة كبيرة للحلف.

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جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، حول ما إذا سيناقش وزراء خارجية دول الأعضاء في الحلف خلال اجتماعاتهم، المُقرر انطلاقها غدا الثلاثاء، الحرب على قطاع غزة.



وأشار ستولتنبرغ، إلى زيارة جلالة الملك إلى الحلف الشهر الحالي، مبينا أن جلالته قدم خلال الزيارة إحاطة لجميع الحلفاء حيال التطورات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وأكد أن الأردن شريك وثيق وذو قيمة عالية لحلف "الناتو"، لافتا إلى أن للحلف شركاء آخرين في المنطقة، وأن الحلف، الذي يضم في عضويته 31 دولة، يحرص على التشاور مع شركائه في المنطقة.



وبخصوص الحرب على غزة، رحب ستولتنبرغ بوقف القتال في غزة، الذي مكن من إطلاق سراح محتجزين وإيصال الدعم الإنساني إلى سكان غزة، مجددًا دعوته إلى تمديد فترة الهدنة، "لأن هذا سيعطي سكان غزة الراحة، التي هم في أمس الحاجة إليها".



وأوضح أن حلف "الناتو" لم يقم بدور نشط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منوها إلى أن للحلف وجودا في المنطقة، عبر مهمات تدريبية في العراق لمحاربة تنظيم "داعش" وتعاونا وثيقا مع الأردن، إلى جانب ما يبذله الحلف من جهود لبناء القدرات الدفاعية.