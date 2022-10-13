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الخميس، 13-10-2022 08:56 م

أمين عمان يلتقي رئيس رابطة الكتاب الأردنيين

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الوكيل الاخباري - التقى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة اليوم الخميس، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين أكرم الزعبي، حيث جرى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الثقافي.

وقال الشواربة ، إن أمانة عمان تقدر الدور الذي تقوم به الرابطة وأعضاؤها تجاه المجتمع في إثراء المشهد الثقافي للمدينة، مشيرًا أن الأمانة من خلال دوائرها الثقافية تدعم وتتبنى إقامة المبادرات التي تعزز من المكانة الثقافية لمدينة عمان.

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