الخارجية: تواصلنا مع الأردنيين بأميركا للإطمئنان عليهم بسبب "إيان"

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول أن السفارة الأردنية في واشنطن تواصلت مع عدد كبير من الأردنيين في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إعصار إيان .

اضافة اعلان



وأضاف أبو الفول لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أن السفارة بدأت بالتواصل والإطمئنان على الأردنيين في أمريكا منذ 4 أيام ، منوهاً أن من تم التواصل معهم بحالة جيدة .



وكانت الوزارة دعت الاردنيين المقيمين بولاية فلوريدا، والمناطق التي سيمر منها الإعصار، ضرورة توخي الحيطة والحذر، والامتثال لتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات الأمريكية والتواصل في حالات الطوارئ والحاجة إلى مساعدة على رقم هاتف الطوارئ لسفارة المملكة في واشنطن: 2022949522 أو مركز العمليات في مقر الوزارة 00962795497777.



ولقى 44 شخصاً مصرعهم بولاية فلوريدا جراء الإعصار إيان الذي ضرب الولاية الأربعاء الماضي وذلك بحسب الحصيلة الجديدة التي أصدرتها السلطات الأمريكية.

