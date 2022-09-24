وكلاء السياحة: 15 ألف أردني اعتمروا منذ بداية الموسم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، أن عدد المعتمرين الأردنيين بلغ 15 ألف معتمراً منذ بدء الموسم الحالي في بداية آب الماضي ولغاية الآن.

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وأضاف روبين اليوم السبت لـ "الوكيل الإخباري" أن الإقبال على رحلات العمرة جيد ، مشيراً أن الإقبال على رحلات العمرة براً أكثر من الرحلات جواً لقلة تكلفتها.



ونوه أنه لا تغيير على أسعار العمرة وأن سعر رحلة العمرة براً للمعتمر بالغرفة الرباعية يبلغ نحو 220 دينارا، حيث يشمل المبلغ النقل بحافلات خاصة وحديثة، ورسوم التأشيرة، والسكن لمدة ليلتين بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم بالمدينة المنورة، والسكن لمدة 6 ليالٍ في فنادق قريبة من الحرم بمكة، إلى جانب المواصلات إلى الحرم المكي.



أما رحلات العمرة جواً تبدأ الأسعار من 425 دينارا للشخص بالغرفة الرباعية، مبيناً أن الأسعار تختلف بحسب نوع الفندق وفئة تصنيفه، ونوع الغرفة وقرب الفندق من الحرم.

