استطلاع رأي: أكثرية الطلبة لا يثقون بنظام القبول الموحد للجامعات الحكومية

الوكيل الاخباري-

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أظهرت نتائج استطلاع رأي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية، أن أكثرية الأردنيين وأكثرية الطلبة لا يثقون بنظام القبول الموحد للجامعات الحكومية.وبين استطلاع الرأي، الذي نشره المركز التابع للجامعة الأردنية، الثلاثاء، أن غالبية طلبة الأردن (47%) يعتقدون بأن نظام القبول الموحد ظالم وغير عادل، وثلث الأردنيين (33%) يعتقدون بذلك ايضاً.وبين الاستطلاع، أن نصف الأردنيين (50%) لا يعتقدون أن امتحان التوجيهي يشكل تقيماً تربوياً وأكاديمياً عادلاً للطلبة، وفقط (38%) من طلبة التوجيهي يعتقدون ان نظام التوجيهي المعمول به حالياً يعكس تقييماً حقيقياً لمستواهم.استطلاع الرأي العام الأردني، الذي صدر بعنوان (نبض الشارع الأردني-31)، أظهرت نتائجه أن الغالبية العظمى من الأردنيين (61%) مع إبقاء التوقيت الصيفي/الشتوي (تغيير التوقيت حسب الفصل)، و(25%) مع إبقاء التوقيت الصيفي طوال العام، و(11%) مع ابقاء التوقيت الشتوي طوال العام.وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأردنيين الذين تقدم أبنائهم لامتحان التوجيهي وصفوا تجربة مرحلة التوجيهي بالتوتر والضغط النفسي (46%)، وأنها اشبه بحالة طوارئ في المنزل (14%)، ومتعبة ومرهقة وتحتاج الى متابعة بشكل يومي (3%)، فيما وصفها بالسهلة وأنها مرت من دون معاناة (26%) منهم.وأظهرت النتائج أن 42% من طلبة التوجيهي وصفوا تجربة التوجيهي بالمتعبة والمرهقة وتحتاج الى متابعة بشكل يومي.ولا يعتقد 47% من الأردنيين أن مستقبل الأجيال القادمة يجب أن يعتمد على نتائج امتحان التوجيهي فقط وانه لابد من إعادة النظر بالامتحان بشكل كامل، فيما طالب أكثر من ثلث الأردنيين (36%) و(41%) من الطلبة بإلغاء امتحان التوجيهي وإيجاد بديل له.وبين الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأردنيين (71%) قاموا باستشارة الاهل والأصدقاء عند تعبئة طلب القبول الموحد فيما يتعلق بالتخصصات التي يرغب ابناءهم بدراستها، و (11%) قاموا بالاسترشاد بتعليمات وزارة التعليم العالي.وأشار إلى أن 35% من الطلبة سوف يقومون بإعادة بعض مواد التوجيهي لتحسين معدلهم في حال لم يحصلوا على التخصص الذي يرغبون بدراسته في الجامعة عن طريق القبول الموحد، و(16%) سوف يقومون بالتسجيل في برنامج موازي في جامعة حكومية، و (12%) سوف يتوجهون الى الجامعات الخاصة.وبالنسبة للطلبة، فإن المعايير التالية هي الأبرز في اختيار التخصصات في طلب القبول الموحد: معدل التوجيهي (34%) والقدرة الاكاديمية (23%)، واحتياجات سوق العمل (23%).وبين الاستطلاع أن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية هي الأولى من وجهة نظر الطلبة، تليها الجامعة الأردنية، ومن ثم الجامعة الهاشمية وفي المرتبة الرابعة جامعة اليرموك.، فيما كانت جامعة البتراء هي الأولى من وجهة نظر الطلبة، تليها جامعة الزيتونة، ومن ثم جامعة فيلادلفيا.وكانت تخصصات الطب البشري، والحقوق، وطب اسنان، والتمريض، واللغة الإنجليزية، والمحاسبة، واللغات هي أفضل التخصصات التي يرغبون في دراستها الطلبة، وفق الاستطلاع.وأشار إلى أن أكثر من نصف الطلبة (55%) أفادوا بأنهم تعرضوا إلى ضغوط نفسية خلال مرحلة التوجيهي، و(43%) أفادوا بأن اثر هذه الضغوط كان سلبي عليهم.ولجأ الغالبية العظمى من الطلبة (78%) إلى الدروس الخصوصية أثناء مرحلة التوجيهي، وكانت أبرز المواد التي تم اخذ دروس خصوصية بها هي: الرياضيات، واللغة الإنجليزية، والفيزياء، والكيمياء، واللغة العربية.وأشار إلى أن 18% من الطلبة يعتبرون أن الحصول على الشهادة الجامعية واكمال المرحلة الدراسية اهم الأهداف التي من اجلها يتوجه الطلبة الى التعليم الجامعي بعد انهاء مرحلة التوجيهي، بينما (42%) يعتبرون أن الهدف هو الحصول على وظيفة.وأظهر الاستطلاع أن 40% من الطلبة يعتقدون أنه كان بالإمكان الحصول على معدل اعلى في الثانوية العامة (التوجيهي) في حال كانت دراستهم في مدارس خاصة.