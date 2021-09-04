السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

'لا لإيقاف دورات العلم الشرعي' يتصدر تويتر

الصحة المصرية تصدر توضيحا بخصوص كورونا

الصين قدمت أكثر من ملياري جرعة لقاح ضد كورونا لمواطنيها

حسام الخصاونة يعود إلى المملكة الأحد

سيناتور روسي يتوقع وقوع أزمة اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة

وفيات السبت 4/9/2021

خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين من الغرق في بحر إيجه

استطلاع الوكيل: 94% لا يعلمون ماهية عمل الهوية الرقمية

أحداث ساخنة شغلت الأردنيين خلال الـ24 ساعة الماضية

طالبان تعلن السيطرة على منطقتي عنابة وخنج

السبت، 04-09-2021 09:45 ص

أنشطة اقتصادية معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة

image-15


الوكيل الاخباري- نشرت هيئة الاستثمار الأنشطة الاقتصادية المعفاة من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر % في حال استيرادها أو شراؤها محلياً.

اضافة اعلان

 

وقالت الهيئة في إدراج عبر فيسبوك إن الأنشطة الاقتصادية المعفاة هي: مدن التسلية والترويج السياحي، والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والزراعة والثروة الحيوانية، والانتاج الفني والاعلامي، والنقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية، ونقل وتوزيع واستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب، ومراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية، والقطاع الصناعي، ومراكز المؤتمرات والمعارض، ومراكز الاتصالات، والمنشآت الفندقية والسياحية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأوقاف

'لا لإيقاف دورات العلم الشرعي' يتصدر تويتر

8202129124949490511246

حسام الخصاونة يعود إلى المملكة الأحد

هويه

استطلاع الوكيل: 94% لا يعلمون ماهية عمل الهوية الرقمية

820212895715498947558 (1)

أحداث ساخنة شغلت الأردنيين خلال الـ24 ساعة الماضية

6202141982533851817

تحذير أمني للأردنيين

كورونا 3

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة