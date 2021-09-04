أنشطة اقتصادية معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة

الوكيل الاخباري- نشرت هيئة الاستثمار الأنشطة الاقتصادية المعفاة من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر % في حال استيرادها أو شراؤها محلياً.

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وقالت الهيئة في إدراج عبر فيسبوك إن الأنشطة الاقتصادية المعفاة هي: مدن التسلية والترويج السياحي، والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والزراعة والثروة الحيوانية، والانتاج الفني والاعلامي، والنقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية، ونقل وتوزيع واستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب، ومراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية، والقطاع الصناعي، ومراكز المؤتمرات والمعارض، ومراكز الاتصالات، والمنشآت الفندقية والسياحية.