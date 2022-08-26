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الجمعة، 26-08-2022 12:44 م

أنشطة ثقافية متنوعة في الزرقاء ضمن معرض الكتاب التفاعلي

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة الزرقاء مساء أمس الخميس، فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة، وذلك ضمن برنامج معرض الكتاب التفاعلي بالتوازي مع مهرجان صيف الأردن، بحضور مدير الثقافة أيمن عرار وممثلي المجتمع المحلي والعديد من المهتمين بالشأن الثقافي.

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وأقيمت في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي ندوة حوارية بعنوان "أهمية الشباب في إحداث التغيير المجتمعي"، حيث تحدث فيها منسق هيئة شباب كلنا الأردن بالزرقاء سمير فاخوري والناشط رأفت بدران، فيما أدارها الناشط محمود أبو الخير، وكذلك أمسية لتوقيع المجموعة القصصية "ظل في الضباب " للكاتب توفيق استيتية، حيث قدم قراءة نقدية للكتاب الشاعر المهندس رضوان الزواهرة وأدار الأمسية الشاعر قصي إدريس.


كما عرضت على مسرح الشاعر حبيب الزيودي مسرحية بعنوان "سعاد وشلة عناد"من بطولة الفنانين ناصر أبو باشا ومعتصم فحماوي وفداء أبو حماد وفيصل المجالي ومصطفى مراد.


كما أقيمت في مركز الأميرة سلمى فعاليات خاصة للأطفال، تضمنت ألعابا تراثية شعبية وعرضا كرنفاليا للأطفال قدمه الفنان خليل العيس، وورشة تدريبية بعنوان "الكتابة الابداعية للأطفال" قدمها الكاتب منير الهور، وجلسة حوارية حول التربية الإعلامية لليافعين قدمتها الإعلامية وسام سعد وأدارتها رائدة شلالفة.

 




 

 


 

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