أنشطة متنوعة تنفذها مراكز شبابية بعجلون

الوكيل الاخباري- نفذت مراكز شابات صخرة وعبين عبلين عددا من الأنشطة الشبابية التطوعية المتنوعة.

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ونظم مركز شابات صخرة زيارة لقسم الأطفال بمستشفى الإيمان الحكومي، انطلاقًا من أهمية تمكين الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني.



كما اختتم مركز شابات عبين عبلين فعاليات برنامج توفير خدمات الحماية المستدامة للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن بالشراكة مع منظمة أجيال السلام بمشاركة 30 شابة من اليافعات و 30 من الأمهات الأردنيات والسوريات.



ويهدف البرنامج إلى تحصين الشباب من الأنماط الصحية السلبية وغير السليمة والتوعية من مخاطر الزواج المبكر وتوضيح مفاهيم البيئة والأماكن الآمنة.