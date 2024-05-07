مجلس امناء الجامعة الهاشمية يقر موازنتها لعام 2024

الوكيل الاخباري- عقد مجلس أمناء الجامعة الهاشمية اجتماعه الدوري برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان رئيس المجلس وحضور الأستاذ الدكتور خالد هشام الحياري رئيس الجامعة وأعضاء المجلس.

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واستهلّ المجلس اجتماعه بالترحيب برئيس الجامعة وتهنئته بصدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا للجامعة مؤكدا دعم المجلس لكافة الجهود التي يقدمها في سبيل رفعة وتقدم الجامعة وكذلك قدم الشكر على الجهود التي قدمها رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون خلال فترة رئاسته للجامعة.



من جهته أكد رئيس الجامعة أهمية استمرار البناء على المنجزات التي حققتها الجامعة وعلى تطوير وتحديث منظومة العمل على المستويين الأكاديمي والإداري وترسيخ قواعد العمل الجامعي ومواكبة المستجدات ومراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة ومتابعة مؤشرات الأداء والسعي للتحسين المستمر للعمليات الأساسية للجامعة وتنميتها واستدامتها.



وشرع المجلس بعدها في مناقشة موازنة الجامعة لعام 2024 وأقراها تمهيدا لرفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بناء على توصية اللجنة المالية والإدارية المنبثقة عن المجلس إذ بلغ حجم الموازنة الكلي حوالي ثلاثة وستون مليون دينار، وبلغت قيمة العجز المقدر فيها حوالي تسعة ملايين دينار علما بان حجم هذا العجز مرتبط بتسديد جهات عدة ذمم المبالغ المترتبة عليها للجامعة خلال ٢٠٢٤ مما سيحول دون تحوله إلى عجز فعلي.



وصادق المجلس على تنسيب اللجنة ايضا على التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية للعام 2023، حيث أقفلت الجامعة الهاشمية قيودها المالية للعام ٢٠٢٣ بلا عجز رغم وجود عجز مالي مقدر بداية العام ٢٠٢٣، مما يؤشر على نجاعة الاجراءات التي اتخذتها الجامعة ومجالسها لتفادي تحول العجز المقدر عن العام ٢٠٢٣ إلى عجز فعلي.



ووافق المجلس على أعداد الطلبة المنوي قبولهم في برنامج الاختصاص العالي لكلية الطب البشري في الجامعة.

