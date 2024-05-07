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الثلاثاء، 07-05-2024 11:48 ص

اعلام امريكي : 33 رهينة اسرائيلية سيتم الافراج عنهم بالمرحلة الاولى من الصفقة بينهم قتلى

خاص


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أن حماس أبلغت المفاوضين أن الرهائن الـ33 الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل ليسوا كلهم أحياء.

وأضافت أن حماس أبلغت المفاوضين أن رفات الرهائن الموتى ستكون من بين عملية الإفراج الأولى.

وافادت "أكسيوس" عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن إعلان حماس الموافقة على الصفقة فاجأ الحكومة الإسرائيلية.

ونقلا عن مسؤول أميركي، أكدت "أكسيوس" أن هدف إدارة بايدن هو التأكد من أن وقف إطلاق النار الأولي لمدة 6 أسابيع سيكون مستدامًا.

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ومساء الاثنين اعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

بدوره ،  قال الجيش الإسرائيلي تعليقا على قبول حماس بمقترح الوسطاء "مستعدون لدراسة كل مقترح يتم تقديمه لإعادة المخطوفين وفي الوقت نفسه مواصلة الضغط العسكري".

 




 

 


 

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